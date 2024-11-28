Halep'te Saldırılar: Muhalifler İlerliyor

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Suriye'de Esad rejimine yönelik saldırı başlatan muhaliflerin, Halep kırsalında ilerleyişinin sürdüğü belirtildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ile silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında Halep kırsalında çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklara göre HTŞ mensubu muhalifler, Suriye ordusuna karşı geniş çaplı saldırı başlattı. HTŞ, Halep'in kuzeybatısında rejim kontrolündeki en az 10 bölgeyi ele geçirdiğini ileri sürdü. Muhaliflerin Halep ili kırsalında yaklaşık 10 kilometre ilerlediği ve Şii kasabaları Nubl ve Zahra'dan birkaç kilometre içeriye girdiği bildirildi.

HTŞ saldırılar sırasında Suriye ordusuna ait silah depolarını ve zırhlı araçları ele geçirdiğini duyurdu. Halep'in doğusundaki El Nayrab Havaalanı'nı hedef alan muhaliflerin saldırıları, son haftalarda Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere yönelik artan saldırılarına karşılık ve cephe hattına yakın noktaya konuşlanan rejim askerinin herhangi bir saldırısını önlemek amacıyla başlatıldığı açıklandı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün başlayan çatışmalarda yaklaşık 100 muhalif ve askerin öldüğünü bildirdi.

Mart 2020'de Türkiye ile Rusya, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin durdurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. O tarihten bu yana ilk kez muhalifler tarafından toprak ele geçirildiği açıklandı. - HALEP