Haliç\'teki ceset Ayazağa selinde kayıp Haşim Ciritlioğlu\'na ait çıktı, can kaybı 6

Haliç'teki ceset Ayazağa selinde kayıp Haşim Ciritlioğlu'na ait çıktı, can kaybı 6Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayazağa'daki selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cesedi, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu ve ilk incelemede cesedin ona ait olduğu tespit edildi. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Ayazağa'da yaşanan sel felaketinin ardından kayıp olarak aranan Haşim Ciritlioğlu'nun cesedi Haliç'te bulundu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalar sürerken, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin, sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.
Kaynak: İHA
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