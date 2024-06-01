Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. O anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Halıcıoğlu Haliç köprüsü girişinde yaşandı. Beylikdüzü istikametinde seyreden metrobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yangına İETT görevlileri yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Yaşanan olay nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk oluştu. Yanan metrobüsün çekilmesinin ardından metrobüs seferleri de normale döndü. - İSTANBUL
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