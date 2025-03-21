Hamas'ın İstihbarat Şefi Öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nde dün düzenlenen saldırılarda Hamas'ın askeri istihbarat şefi Usame Tabaş'ın öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, bölgede dün düzenlenen saldırılarda Hamas'ın askeri istihbarat şefi Usame Tabaş'ın öldürüldüğü iddia edildi. Ortak açıklamada, "Usame Tabaş, Hamas'ın kıdemli bir üyesiydi ve Hamas'ın Han Yunus Tugayı'nda tabur komutanlığı da dahil olmak üzere birçok kilit görevde bulunarak, 'önemli bir bilgi kaynağı' olarak kabul ediliyordu" denildi. - TEL AVİV