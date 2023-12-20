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Hamas, İsrail'e saldırı görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'e saldırı görüntülerini paylaştı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların roketlerle vurulduğu görüldü.

Hamas, İsrail\'e saldırı görüntülerini paylaştı
20.12.2023 - 18:27,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 75'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüldü. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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