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Hamas, İsrail tanklarını imha etti - Son Dakika
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Hamas, İsrail tanklarını imha etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ateşlediği patlamayan iki füzesini kullanarak 5 tankı imha ettiklerini duyurdu.

Hamas, İsrail tanklarını imha etti
23.12.2023 - 16:56,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ateşlediği patlamayan iki füzesini kullanarak 5 tankı imha ettiklerini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 78.günde devam ederken, Hamas'ın direnişi sürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Telegram üzerinden yapılan paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ateşlediği 2 tonluk 2 füzenin patlamadığı belirtildi. Patlamayan füzelerin İsrail askerlerini taşıyan araçların Cibaliye'den geçtiği yola yerleştirildiği, araçların bölgeye ulaştığında patlatıldığı aktarıldı. İsrail'in söz konusu füzeleri kullanılarak 5 İsrail tankının imha edildiği, tüm askerlerin öldürüldüğü ve yaralandığı vurgulandı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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