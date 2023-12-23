Hamas, İsrail tanklarını imha etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ateşlediği patlamayan iki füzesini kullanarak 5 tankı imha ettiklerini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 78.günde devam ederken, Hamas'ın direnişi sürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Telegram üzerinden yapılan paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ateşlediği 2 tonluk 2 füzenin patlamadığı belirtildi. Patlamayan füzelerin İsrail askerlerini taşıyan araçların Cibaliye'den geçtiği yola yerleştirildiği, araçların bölgeye ulaştığında patlatıldığı aktarıldı. İsrail'in söz konusu füzeleri kullanılarak 5 İsrail tankının imha edildiği, tüm askerlerin öldürüldüğü ve yaralandığı vurgulandı. - GAZZE