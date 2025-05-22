Hapis Cezalı Hırsız Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından aranan ve hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan M.Y. (27) isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN