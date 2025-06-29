Hasan Dağı'nda kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Hasan Dağı'nda kurtarma operasyonu

Hasan Dağı\'nda kurtarma operasyonu
29.06.2025 04:17
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Kızılay Başkanı Dr. Sılay ve 3 kişi, Hasan Dağı'nda düşüp mahsur kaldı, askeri helikopterle kurtarıldı.

Hasan Dağına tırmanış yapan ve dağda düşüp yaralanarak mahsur kalan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay, beraberindeki KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı Fahri Balcı olmak üzere 1'i çocuk 4 kişi askeri helikopter ile kurtarıldı.

Olay Hasan Dağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu kamp ve gezi için Aksaray'a gelen Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay, beraberindeki KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı Fahri Balcı, Aslı Uslu (42) ve Ertan Uslu (12) ile birlikte sabah saatlerinde Hasan Dağı'na tırmanışa geçti. Zirveye ulaşmak için saatlerce tırmanış yapan 4 kişilik ekip akşam saatlerinde dönüş yaparken Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay kayalıklardan düşerek kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir süre iniş yapmaya çalışan ekip inerken yolu da kaybedince dağda kayboldu. Fahri Balcı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ile UMKE ekipleri dağa tırmanışa geçerken, ekibe ulaşılamayınca havanın kararmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden helikopter desteği istendi. Bir süre sonra Hasan Dağı'na gelen askeri helikopter havadan, AFAD ve UMKE ekipleri de tırmanarak karadan arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla gece yarısına doğru 4 kişinin yeri belirlendi. Askeri helikopter ile ilk olarak yaralı olan Kızılay Şube Başkanı Sılay alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ardından anne ve çocuğu olan Aslı ile Ertan Uslu helikopterle ikinci seferde alındı. Fahri Balcı ise AFAD ekipleri tarafından dağdan indirildi. 4 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alınırken, aşırı derecede soğuktan üşüdükleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gece yarısı Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "28.06.2025 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, ilimiz merkez ilçesi sınırlarında bulunan Hasan Dağı zirvesinde bir yaralanma ve mahsur kalma olayı meydana geldiği öğrenilmiştir. 20. dönem milletvekili ve Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay ile beraberindeki 3 kişi sportif amaçlı tırmanışın ardından inişe geçtikleri sırada Mehmet Sılay'ın ayağının kayarak düşmesi sonucu başından yaralandığı ve zirveye yakın bir bölgede mahsur kaldıkları bilgisi alınmıştır. İhbarın ardından AFAD Müdürlüğünden 4 kişilik ekip ile UMKE'ye bağlı 5 sağlık personeli derhal arama-kurtarma çalışmalarına başlamış, ayrıca Konya ilinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Couger tipi ambulans helikopter bölgeye sevk edilmiştir. Yaralı Mehmet Sılay ve beraberindekiler dağlık bölgeden tahliye edilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Yaralı tedbir amaçlı müşahede altına alinmiş, tedavisi devam etmektedir. Hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hasan Dağı'nda kurtarma operasyonu - Son Dakika

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