Hasan Kırışık Davasında Yargıtay Kararı Onandı

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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 17 yıl önce bir mektup bırakarak ortadan kaybolan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davasında, 5 sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet kararı Yargıtay tarafından onandı. Kararın kendilerini mutlu ettiğini belirten Hasan Kırışık kardeşi Mustafa Kırışık, "Geride sadece bir mesaj ve fotoğrafı kaldı. Ağabeyimle helalleşmedik. Cenazesi neredeyse bulabilirsek mutlu olacağız" dedi.

2008 yılında kaybolan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ın Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında 2019'da gizli bir tanığın ifadesi yönünde R.A., M.K., G.K., F.K., M.D., A.S., ve Ö.K. gözaltına alınmış, şüphelilerden R.A., M.K., G.K., F.K., Ö.K. ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı. 5 sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet kararı Yargıtay 1. Dairesi tarafından onandı. Kararın onanmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Hasan Kırışık kardeşi Mustafa Kırışık, "Ağabeyimden 17 yıl yıldır haber yok. Yokluğuna hala alışamadık. Bizi üzen taraf dua edecek bir mezarının olmaması. 17 yıl önce başlayan hukuk mücadelemiz artık bitmiş oldu. Yargıtay cezaları onadı, adalet yerini bulmuş oldu" dedi.

"Hukuk süreci bitti, kardeşimin mezarı olsun istiyorum"

2008 yılında kaybolan kardeşinin katil zanlılarının ceza almasının kendinde huzur oluşturduğunu ifade eden Kırışık, ağabeyinin cesedine ulaşmak ve mezarına giderek dua etmek istediğini belirtti. Kırışık, "Katil zanlılarının ceza alması bizim için yaşanan süreci bitirmedi. Geride sadece bir mesaj ve fotoğrafı kaldı. Ağabeyimle helalleşmedik. Cenazesi neredeyse bulabilirsek mutlu olacağız" diye konuştu.

Olay

AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Hasan Kırışık;, 20 Mart 2008'de saat 10.30 sıralarında Kılıçözü Sanayi Sitesi Keresteciler Bölümü 41 numaralı iş yerinden 'Mustafa Karakülah ile Özbağ'a kavak bakmaya gidiyorum' diyerek ayrıldı. Aynı gün saat 12.30 sıralarında kardeşi Mustafa Kırışık'ın telefonuna gelen 'Kardeşim Mustafa hakkını helal et, çocuklarım sana emanet, ben gidiyorum' mesajından sonra ulaşılamayan ve aynı gün saat 20.45 sıralarında Meytaş Köprüsü yanındaki stabilize yolda, kendisine ait 40 AK 933 plakalı otomobili terk edilmiş olarak bulunan Hasan Kırışık'tan bugüne kadar haber alınamadı. - KIRŞEHİR