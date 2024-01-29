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Hasarlı binadaki hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Hasarlı binadaki hırsızlık anları kamerada

Malatya'da, depremlerde hasar gören bir sitede hırsızlar elektrik kabloları ve su sayaçlarını çalarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Hasarlı binadaki hırsızlık anları kamerada
29.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:26
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Hasarlı binadaki hırsızlık anları kamerada

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da, çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir siteye giren hırsızlar elektrik kabloları ile su sayaçlarını çaldı. Kameralara yansıyan olayda hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda, Yakınca Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde orta hasarlı olarak raporlanan çok sayıda dairenin bulunduğu bir siteye hırsız girdi. Çok sayıda dairede elektrik kabloları ile su sayaçlarını çalan hırsızlar topladıkları malzemeleri çuvallara doldurarak götürdü.

Kameralara yansıyan olayda hırsızların rahatlığı ise pes dedirtirken, şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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