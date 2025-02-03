Hasarlı Minare Yıkıldı

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Hasarlı minare iş makinasının dokunuşuyla yerle oldu

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ağır hasarlı olan caminin minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı olan caminin minaresi iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı. Kas-ı Arifan Caminin minaresinin yıkılma anı kameralara an be an yansıdı. Minarenin yıkımı esnasından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.