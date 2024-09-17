Hastanede Bıçaklı Dehşet - Son Dakika
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Hastanede Bıçaklı Dehşet

Kayseri'de hastanede ilaç yazdırmak isteyen bir kişi bıçakla dehşet saçtı, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

17.09.2024 19:44
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İlaç yazdırmak isteyen hasta bıçakla başhekimlikte dehşet saçtı

Etrafa saldıran şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi

KAYSERİ - Kayseri'de bir kişi, ilacını yazdırmak için geldiği hastanede elindeki bıçakla başhekimlikte etrafa saldırdı. Etrafa saldıran şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; Kayseri Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olayda; psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen bir kişi, ilaç yazdırmak için başhekimliğe geldi. Burada belirlenemeyen bir sebepten dolayı sinirlenen şahıs; cebindeki bıçağı çıkarttı. Başhekim ve yardımcılarının odalarının bulunduğu katta etrafa saldırarak zarar veren şahıs korku saçarken, katta bulunanlarda kendilerini odaya kilitledi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bina içerisinde güvenlik önlemi alırken, şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Sağlık, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastanede Bıçaklı Dehşet - Son Dakika

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