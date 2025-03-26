Hastanede Duvardan Cisim Düştü

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta duvardaki cismin başına düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde hasta yatağında yatmakta olan H.A. isimli bir kadın hastanın başına duvara sabitlenen cisim düştü. Başına düşen cisimle yaralanan kadının yardımına yakınları ile hastane görevlileri koştu. Başında travma oluştuğu belirtilen kadının yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. - ADIYAMAN