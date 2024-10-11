Hatay\'da Apartman Çatısında Yangın

Hatay'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya İlçesi Akasya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında yaşandı. Çatıda çıkan yangını, fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antakya itfaiye istasyonu ekipleri intikal etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle meskene sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
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