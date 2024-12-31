Hatay'da 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalarda; birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan hakkında adli makamlarca verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.Y. adlı şahıs Antakya yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sek edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Aranan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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