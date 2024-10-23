Hatay'da bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle kontrol altına aldı. Yangında bahçe zarar görürken ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesinin önüne geçti. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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