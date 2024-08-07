Hatay\'da bahçe yangını söndürüldü

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Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen bahçe yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Defne ilçesi Hancağız Mahallesi'nde bahçe yangını çıktı. Bahçenin yandığını gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin yayılmasını önledi. - HATAY