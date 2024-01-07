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Hatay'da bir evde yangın paniği

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürülürken o anlar vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Evin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.