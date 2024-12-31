Hatay\'da Boru Fabrikasında Yangın

HATAY (İHA) – Hatay'da organize sanayi bölgesinde bulunan Hatboru'ya ait boru fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Sanayi Bölgesinin içinde yer alan Hatboru'ya ait boru fabrikasının boya atölyesinde yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, Hatboru fabrikasında çıkan yangını müdahale sonucunda söndürdü. Çıkan yangından dolayı fabrikada maddi hasar oluştu. - HATAY
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