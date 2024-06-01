Hatay\'da çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'ın Defne İlçesi'nde meydana gelen çadır yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi'nde bulunan bir çadırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çadır kullanılamaz hale geldi. - HATAY