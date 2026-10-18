Hatay\'da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı, 8\'i tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Ekim tarihinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve kenevir ekimi yapmak başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahıslar tespit edildi.

Yakalananlar arasında 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2, 2 ila 5 yıl arasında cezası bulunan 5 ve 2 yılın altında cezası bulunan 1 kişinin yer aldığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan toplam 49 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.