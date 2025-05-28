Hatay\'da Çöp Merkezi Yangını

Hatay'da çöp toplama merkezi alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde bulunan çöp toplama merkezinde yaşandı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla yükselen alevlere ivedilikle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İlerleyen saatlerde de bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
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