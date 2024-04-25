Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
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Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 10 Tutuklama

Hatay\'da DEAŞ Operasyonu: 10 Tutuklama

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 10 şahıs tutuklandı. İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Yakalanan şahıslar adli mercilerce tutuklandı.

25.04.2024 23:27
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Hatay'da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

HATAY - Hatay'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şahıs, adli mercilerce tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine yönelik çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 22 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonda; 10 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandılar.

Kaynak: İHA

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