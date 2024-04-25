Hatay\'da DEAŞ Operasyonunda 10 Tutuklama

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonunda yakalanan 10 şahıs adli mercilerce tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine yönelik çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 22 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandılar. - HATAY
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