Hatay'da kontrolden çıkarak devrilen demir yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, Belen ilçesi Sarımazı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü kamyon yan yattı. Kazada devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünü hastanede tedavi altına alındı. Demir yüklü kamyonun çekilmesiyle yol trafiğe açıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Demir Yüklü Kamyon Devrildi - Son Dakika
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