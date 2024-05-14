Hatay\'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde hortum görüntülendi

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde ortaya çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde deniz üzerinde hortum oluştu. Çevredeki vatandaşlar meydana gelen hortumu, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa süreli oluşan hortum bir süre sonra gözden kayboldu. - HATAY
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