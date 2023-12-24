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Hatay'da depoya silahlı saldırı - Son Dakika
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Hatay'da depoya silahlı saldırı

Hatay'ın Payas ilçesinde kimliği belirsiz 2 şahsın uzun namlulu silahla depoya ateş etme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.

Hatay\'da depoya silahlı saldırı
24.12.2023 - 17:41,
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Hatay'ın Payas ilçesinde kimliği belirsiz 2 şahsın uzun namlulu silahla depoya ateş etme anı, saniye saniye görüntülendi.

Olay, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Kayserili iş adamı Soner Eryılmaz'a ait demir çelik deposunda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 şahıs, bölgeye motosikletle gelerek depoyu uzun namlulu silahla kurşunladı. Olay sonrası şahıslar, kalaşnikofu olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Dehşet dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, bölgeye intikal eden polis ekipleri olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin depo çevresinde yaptığı çalışmalarda 17 boş kovan bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Hatay, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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