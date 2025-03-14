Hatay\'da Depremzede Konteyner Yandı

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesinde bulunan Kızılelma geçici yaşam merkezinde yaşandı. Depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner kullanılmaz hele geldi. - HATAY
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