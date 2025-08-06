Hatay'da Dolandırıcılık Skandalı - Son Dakika
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Hatay'da Dolandırıcılık Skandalı

Hatay\'da Dolandırıcılık Skandalı
06.08.2025 09:42
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Altus bayisinde dolandırılan vatandaşlar, yeni evlilik hayalleri suya düştü.

Hatay'da Altus bayisinden alışveriş yapan ve satın almak istedikleri ürünlerin parasını ödeyen vatandaşlar, iş yeri sahibinin sırra kadem basmasıyla dolandırıldıklarını iddia ettiler. Yeni evlenecek çiftler ve beyaz eşya alma hayaliyle ödeme yapan vatandaşlar mağdur olduklarını söyleyerek, çok sayıda vatandaşın iş yeri sahibi tarafından dolandırıldığını söylediler.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan Altus bayisinden beyaz eşya satın almak isteyen vatandaşlar, satın almak istedikleri ürünün parasının bir kısmını ödeyerek ürünün teslim tarihini beklediler. Ürünlerin teslim tarihi gelmesine rağmen vatandaşları oyalayan işletme sahibi, bir süre sonra iş yerini açmamaya başladı ve vatandaşların telefonlarına cevap vermedi. Ürünün parasını ödeyen fakat teslim alamayan vatandaşlar, kısa sürede durumu fark ettiler ve dolandırıldıklarını anladılar. Dolandırılanlar arasında birçoğunun yeni evlenecek çift olması dikkat çekerken, Emrullah Bayraktar ve Sabattin Koçar isimli vatandaşlar ürünlerin parasının bir kısmını ödediklerini iddia ederek dolandırıldıkları süreci anlattılar.

"Dolandırıcı birini 1 milyon 250 bin TL, birini 100 bin TL, birini 80 bin TL, birini de 90 bin TL dolandırdı ve bu adam hep yeni evlenecek çiftleri dolandırmış"

Kendisinin 45 bin TL'lik klima için 15 bin TL ödeme yaptığını ve bir daha iş yeri sahibine ulaşamadığını iddia eden Emrullah Bayraktar, dolandırılan yeni evlenecek çift sayısının çok olduğunu ifade ederek, "Biz bu Altus bayisinden geçenlerden çamaşır makinesi almıştık, ona güvenerek 45 bin TL'ye klima talebinde bulundum. Ben 15 bin TL'sini teslim ettim. Aradan 20 gün geçince dolandırıldığımızı düşündüm. Benim gibi birkaç kişi bana dönüş yaptı. Birine 1 milyon 250 bin TL, birini 100 bin TL, birini 80 bin TL, birini de 90 bin TL dolandırıldılar. Bu adam hep yeni evlenecek çiftleri dolandırmış. İnsanlar çıldırıyor, adam piyasadan yok olmuş gitmiş. Adam neredeyse 100 kişiyi dolandırmış. Bu adam pazartesi gelecekti ama cuma oldu. Bu arada beni ve eşimi defalarca para için aradı. Bizde 15 bin TL'den fazla atmadık. Pazartesi klima gelecek dedi ama pazartesi günü gelip komşularına sorduğumda bu adam iş yerini cuma günü kapattı. Bir daha geri gelmedi. Bu dükkandan eşya almalarını tavsiye etmem. Bu adamın ana bayisinin adı Altus. Muhtemelen diğer isimleri formaliteden yazdığını düşünüyorum. Bu adam beni ve yüzlerce insanı mağdur etti. Bu sabah dolandırıcı beni arayıp beni neden ifşa ettin ve senin paranı göndereceğim dedi. Ümit verdi ama dönüş yok. Adam telefonu kapattı ve kayıplara karıştı" dedi.

"Altus bayisine gelip derin dondurucu almak için geldim ama dolandırıldım, adamı arıyoruz ama telefonunu kapatmış"

Derin dondurucu almak için 21 bin 500 TL dolandırılan mağdur Sabattin Koçar, iş yeri sahibine günlerdir ulaşamadığını belirterek, "Ben derin dondurucu almak için buraya geldim. Kredi kartıyla ödedim. Bana 10 Temmuz'da eve gelecek dedi ama baktık gelmedi. Pazartesi günü dükkana geldim ve bana cumartesi geleceğini söyledi. Dükkana geldiğimde kepenkler indirilmişti. Ben 21 bin 500 TL dolandırıldım. Benim gibi mağdur olanlar ne hayallerle beyaz eşyayı aldılar. Belki şimdi düğünü yapacaklardı ama dolandırıcı yüzünden yapamayacaklar. Benim gibi çok insan dolandırılmış. Ben Altus marka derin dondurucu alıyordum ama dolandırıldım. Altus bayisine gelip derin dondurucu almak için geldim ama dolandırıldım. Adamı arıyoruz ama telefonunu kapatmış" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Dolandırıcılık Skandalı - Son Dakika

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