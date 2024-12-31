Hatay'da Elektrik Patlaması Panik Yarattı - Son Dakika
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Hatay'da Elektrik Patlaması Panik Yarattı

Hatay\'da Elektrik Patlaması Panik Yarattı

Antakya'da elektrik tellerindeki patlama, kıvılcımlar ve panik yarattı. Elektrik kesintisi yaşandı.

31.12.2024 09:14
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Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik tellerinde yaşanan patlamada ortaya çıkın kıvılcım vatandaşları panikletti. Elektrik kablolarının kıvılcım saçarak yanması ve vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan elektrik tellerinde aniden patlama meydana geldi. Patlama sonrası elektrik kabloları kıvılcımlar saçarak yanmaya başladı. Patlama sesini duyarak sokağa çıkan vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşların yaşadığı panik ve elektrik tellerinin yanarak patladığı anlar kameraya yansıdı. Patlamadan kaynaklı elektrik kesintisi yaşanan mahalleye sorunun çözülmesinin ardından elektrik verildi.

"Patlama sonrasında herkes korkudan dışarı çıkmak zorunda kaldı"

Evinde oturduğu esnada aniden şiddetli bir patlama sesi duyan Kadir Baltacı, "Ben aşağıda dairemde oturuyordum. Şiddetli bir patlamayla dışarı çıktım. Dışarı çıkıp baktığımda elektrik kabloları yanıyordu. Vatandaşlarımız hepsi korkudan dışarı çıkmak zorunda kaldı. Elektrik kablolarından çok fazla kıvılcımlar vardı. Tarif edilemez bir patlamaydı. Patlama sonrasında apartmandaki modemler ve internet sağlayıcılar zarar gördü. Onları değiştirmek zorunda kaldım. Yetkililer gelip sonradan elektriği tekrar bağladılar. Her an tekrardan patlama olabilir korkusu içerisindeyiz. Bir aydır elektrikle ilgili aynı sorunları yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Elektrik Patlaması Panik Yarattı - Son Dakika

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