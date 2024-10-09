Hatay'da vatandaşın eline sıkışan kelepçe itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
İskenderun ilçesinde eline kelepçe sıkışan şahıs soluğu itfaiye istasyonunda aldı. Durum üzerine itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Kelepçe, şahsın eline zarar verilmeden kesilerek çıkartıldı. Kelepçenin çıkarılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Elindeki Kelepçe İtfaiye Tarafından Kesildi - Son Dakika
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