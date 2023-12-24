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Hatay'da fabrikada yangını, itfaiye ekipleri sevk edildi - Son Dakika
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Hatay'da fabrikada yangını, itfaiye ekipleri sevk edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangını itfaiye ekiplerine bildirdi ve ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüdü ve şehrin birçok noktasından dumanlar yükseldi.

Hatay\'da fabrikada yangını, itfaiye ekipleri sevk edildi
24.12.2023 - 22:40,
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Hatay'da fabrikada yangını, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

ADANA - Hatay'ın Antakya ilçesinde fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antakya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangını Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yangına müdahale etmek için yola çıktı. Fabrikadaki yangın kısa sürede büyürken, fabrikadan çıkan duman şehrin birçok noktasından görülmeye başlandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da fabrikada yangını, itfaiye ekipleri sevk edildi - Son Dakika


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