Hatay\'da fabrikada yangını, itfaiye ekipleri sevk edildi

Hatay'da fabrikada yangını, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

ADANA - Hatay'ın Antakya ilçesinde fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antakya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangını Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yangına müdahale etmek için yola çıktı. Fabrikadaki yangın kısa sürede büyürken, fabrikadan çıkan duman şehrin birçok noktasından görülmeye başlandı.