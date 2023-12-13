Hatay\'da iş makinesi kaza anı

Hatay'da feci kaza kamerada: İş makinesi 9 yaşındaki çocuğu böyle ezdi

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinasının altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 9 yaşındaki T.H. bisikletiyle giderken iş makinesinin altında kaldı. Sürücü bisikletin ve çocuğun üzerinden geçtikten sonra durabildi. Çocuğun iş makinesinin altında kaldığını gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.