Hatay\'da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu: 1550 Litre Kaçak Alkol ve 32 Şüpheli Ele Geçirildi

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Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 1550 litre kaçak alkol, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı görevlileri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerinin son 1 haftadaki çalışmaları kapsamında ; toplamda 32 şüpheli şahsın yapılan ev, üst ve araç aramasında; 3 bin 920 Gr Kubar Esrar, 1550 litre kaçak alkol, 150 kök kenevir bitkisi, 23 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konularla ilgili 32 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - HATAY