 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 38 telefon ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 38 telefon ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde bir iş yerinde gerçekleştirdikleri operasyonda, yurda kaçak olarak sokulan 16 akıllı ve 22 tuşlu cep telefonunu ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı ve hakkında kanuna muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı.

Hatay\'da kaçakçılık operasyonunda 38 telefon ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
30.01.2024 - 10:16,
Abone Ol

Hatay'da kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmada; 38 telefon ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede; İskenderun ilçesinde 27 Ocak tarihinde Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışma yapıldı. İş yerinde yapılan aramada; yurda kaçak olarak sokulan 16 akıllı ve 22 tuşlu cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.D hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güvenlik, Yakalama, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 38 telefon ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:55
İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:34:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 38 telefon ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement