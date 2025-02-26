Hatay\'da Kaçakçılıkla Mücadele

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Hatay'da polis ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 25 Şubat günü; 11 adet sahte olduğu değerlendirilen MTS Giriş Belgesi, 6 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet kaşe, 2 adet harddisk, 5 adet flash Bellek, 1 adet yazıcı, 230 bin TL para, 11 adet kart, 1 adet pos cihazı, 3 adet ajanda, 5 adet hesap tutulan not kağıdı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek, 5 adet cep telefonu ve 80 bin det gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda 9 şahsa işlem yapıldı. - HATAY