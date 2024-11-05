Hatay\'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

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Hatay'da seyir hlaindeyken devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen kamyondaki 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY