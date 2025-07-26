Hatay\'da kamyon devrildi, facia önlendi

Hatay'da şantiyede içerisinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği toprak yüklü hafriyat kamyonu, park halindeki Tofaş aracın üzerine devrildi. Kaza esnasında otomobilde kimsenin olmaması faciayı önledi.
Kaza, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi şantiye alanında yaşandı. Şantiye içerisinde seyir halindeki 06 FBY 351 plakalı Mercedes marka toprak yüklü kamyon, park halindeki 31 BC 873 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine devrildi. Kamyonun üzerine devrildiği otomobil hurda yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. Kamyonun üzerine devrildiği sırada otomobilde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. - HATAY
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