Hatay\'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Hatay'da devrilen asfalt yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya - Yayladağı yolu Çabala mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asfalt yüklü kamyon devrildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
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