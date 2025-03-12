Hatay\'da Kereste İmalathanesinde Yangın

Hatay'da kereste imalathanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan kereste imalathanesinde yaşandı. Alevlerin çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
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