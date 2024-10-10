Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya İlçesi Bozhöyük Mahallesi'nde bulunan bireysel konteynerde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Antakya İtfaiye İstasyonu ekipleri intikal etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Konteyner Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?