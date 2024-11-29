Hatay\'da Konteyner Yangını

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı Ahlat Konteyner Kent'te meydana geldi. Afetzede vatandaşların yaşadığı konteyner kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında afetzede ailenin yaşadığı konteyner kullanılmaz hale geldi. Kırıkhan Kaymakamlığı'nın çalışmalarıyla aile başka konteynere yerleştirildi. - HATAY
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