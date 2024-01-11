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Hatay'da meydana gelen konteyner yangını hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da meydana gelen konteyner yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

Antakya ilçesinde bulunan bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı.

Hatay\'da meydana gelen konteyner yangını hızlı müdahale ile söndürüldü
11.01.2024 - 09:07,
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Hatay'da meydana gelen konteyner yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde meydana geldi. Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerde hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da meydana gelen konteyner yangını hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika


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