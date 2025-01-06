Hatay'da kuduz alarmı: Bir mahalle riskli alan ihale edildi - Son Dakika
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Hatay'da kuduz alarmı: Bir mahalle riskli alan ihale edildi

Hatay\'da kuduz alarmı: Bir mahalle riskli alan ihale edildi

Hatay Valiliği, Kırıkhan ilçesinde bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine, köpeğin 2 kişiyi ısırdığı Çamsarı Mahallesi'ni 'Kuduz Riskli Alan' ilan etti.

06.01.2025 20:16
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Hatay Valiliği, Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran sahipli bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine mahallenin 'Kuduz Riskli Alan' ilan edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş'a ait köpeğin 10 yaşında bir çocuğu ve 52 yaşındaki bir vatandaşı ısırdığı, hayvanın Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından gözetim altına alındığı ve yaralıların da hastanede aşılamalarına ve tedavisine başlandığı belirtildi.

"YARALILARIN DURUMU İYİ"

Gözetim altına alınan köpeğin bir süre sonra öldüğü belirtilen açıklamada, "Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu, kuduz pozitif çıkmıştır. İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararı alınarak bölge 'Kuduz Riskli Alan' ilan edilmek suretiyle komisyon kararında belirtilen diğer ilave tedbirler alınarak ivedi bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha kurul kararı alınarak ivedilikle alınan kararlar uygulanmaya başlanmıştır. Isırılan vatandaşların sağlık durumları şu an için iyi olup, Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce ve ilgili aile hekimince düzenli olarak takipleri yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da kuduz alarmı: Bir mahalle riskli alan ihale edildi - Son Dakika

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