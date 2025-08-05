Hatay\'da Kumar Baskını: 5 Kişiye Cezai İşlem

Hatay'da kumar oynarken yakalanan 5 şahsa toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynadığı esnada masada yakalanan şahsın 'kameraya çekme' diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2 Ağustos günü İskenderun Savaş Mahallesi'nde bir kıraathaneye baskın yapıldı. Yapılan baskında 5 şahsın kumar oynadığı tespit edilirken, 44 bin 400 TL para ve 208 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Oyunu organize eden U.E. hakkında adli işlem uygulandı ve kumar oynayan 5 şahsa kumar oynamaktan toplamda 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, iş yerinin ruhsatı olmadığı tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı. Kumar masasında yakalanan bir şahsın 'kameraya çekme' diyerek tepki gösterdiği anlar da kameraya yansıdı. - HATAY