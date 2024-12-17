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Hatay'da Makilik Alanda Yangın

Hatay\'da Makilik Alanda Yangın

Antakya'da makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

17.12.2024 15:01
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Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan makilik alanda yangın çıktı. Makilik alanda yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı makilik alanın bir bölümü zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

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