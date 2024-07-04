Hatay\'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan marangoz atölyesinde meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluşurken, alevlerin iş yerini sarmaması olası bir büyük yangını önledi. - HATAY
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