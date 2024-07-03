Hatay\'da molozların döküldüğü alanda yangın çıktı

Hatay'da molozların döküldüğü alanda meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Moloz döküm alanında yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kamışlık alana yayılmadan alevleri söndürdü. Alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY
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