Hatay'da Motosiklet Kazası

Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza kamerada

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Motosikletin, hafif ticari araca ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun– Antakya yolu Belen ilçe merkezi mevkiinde yaşandı. Ana yol üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmak isteyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü çevredeki hastaneye kaldırıldı. Motosikletin, hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.