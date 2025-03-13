Hatay\'da Motosiklet Tamircilerine Denetim

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince motosiklet tamircilerine yönelik denetim yapıldı, işyerlerinde bulunan 129 motosiklet kontrol edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçe genelinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan kontrollerde 21 işyerini denetledi. Denetimlerde; 129 motosiklet kontrol edildi, 67 şahıs sorgulandı.

Yapılan denetimlerde 5 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 3 işyerinin vergi levhası olmadığı ve 2 iş yerinin ikinci el alım satım sözleşmesi yapmadığı tespit edilerek işyerleri hakkında gerekli idari işlem başlatıldı. Ayrıca 2 adet motosikletin üzerinde plaka bulunmadığından 31 bin 424 lira para cezası uygulandı. - HATAY